До +3 градусов: в Новосибирск 24 сентября придет похолодание

В Новосибирске 24 сентября похолодает до +3 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 24 сентября похолодает до +3 градусов. Синоптики также обещают местами дождь.

— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью температура опустится до +3…+5 градусов, днем потеплеет до +9…+11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают утром и днем ливни, днем и вечером — пасмурную, но сухую погоду.

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