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НовостиОбщество23 сентября 2023 16:57

В Новосибирске завершены поиски мужчины с татуировкой на плече

Об этом сообщили волонтеры
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске завершены поиски мужчины с татуировкой на плече. Фото: ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске завершены поиски мужчины с татуировкой на плече. Фото: ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске завершились поиски 34-летнего Андрея Сергеевича Кононова, который не выходил на связь почти месяц.

Мужчину нашли живым, поспособствовали этому социальные сети.

- Найден был благодаря распространению ориентировки в сети. Пропавшему была передана информация о его поиске, после чего он связался с родными, - сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, мужчина пропал в воскресенье, 27 августа, в Первомайском районе.

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