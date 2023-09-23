Волонтеры объявили срочный сбор на поиск 81-летнего мужчины в камуфляже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО» объявили срочный сбор на поиск 81-летнего Александра Петровича Хитькова. 23 сентября он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

- Место сбора - улица Объединения, 94, парковка магазина «Пятерочка». Время сбора - с 00:00 и по мере готовности экипажей. С собой иметь фонари, алкалиновые батарейки, горячие питье, дождевики, - сообщили в поисковом отряде.

Напомним, мужчина худощавого телосложения, рост 172 сантиметра. Волосы седые, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, синие спортивные штаны, бежевую кофту, белые кеды и белую кепку.

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