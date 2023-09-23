Командировки в Новосибирск подорожала на 16%

Командировки по Росси подорожали на 16%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Командировки по Росси подорожали на 16%. Касается это и столицы Сибири: здесь четырехдневное пребывание обойдется в 40, 6 тысяч рублей.

Как сообщает «Авиасейлс», в общем рейтинге наиболее популярных городов для бизнес-поездок Новосибирск занял 7 место. Больший пик для делового туризма приходится на август и сентябрь. В Новосибирск чаще всего едут жители Кузбасса, Алтайского и Красноярского края, а также Томской и Омской области.

Командировки на 16% в Новосибирск подорожали по сравнению с прошлым годом. В нее входит стоимость билетов в обе стороны — около 16, 7 тысяч рублей и отеля на четыре ночи — 19, 6 тысяч.

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