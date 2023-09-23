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НовостиОбщество23 сентября 2023 15:27

В Новосибирске ожидается магнитная буря 24 сентября

Пиковых значений она достигнет к 9 часам утра
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске ожидается магнитная буря 24 сентября.

В Новосибирске ожидается магнитная буря 24 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в воскресенье, 24 сентября, ожидается магнитная буря. Об этом предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Мощность бури составит пять баллов, что соответствует классу G1. Магнитные возбуждения будут фиксироваться с раннего утра. Пиковых значений буря достигнет к 9-10 часам.

Новосибирцы с метеочувствительностью могут ощущать слабость, недомогание и тревожность в этот период. В острых ситуациях помогут лекарства для сердечно-сосудистой системы.

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