В Новосибирске ожидается магнитная буря 24 сентября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области в воскресенье, 24 сентября, ожидается магнитная буря. Об этом предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Мощность бури составит пять баллов, что соответствует классу G1. Магнитные возбуждения будут фиксироваться с раннего утра. Пиковых значений буря достигнет к 9-10 часам.
Новосибирцы с метеочувствительностью могут ощущать слабость, недомогание и тревожность в этот период. В острых ситуациях помогут лекарства для сердечно-сосудистой системы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер