Вылетел на встречку: в Новосибирске водитель «Мерседес» устроил массовое ДТП

В Новосибирске «Мерседес» устроил массовое ДТП. Фото: АСТ-54
В Центральном районе Новосибирска «Мерседес» вылетел на встречку и столкнулся с тремя автомобилями. Массовое ДТП произошло вечером 23 сентября на улице Ипподромской, 73.
- 25-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес S», двигался по улице Ипподромская. Напротив дома 73 не справился с управлением и наехал на световую опору. После этого выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Джак», «Хендай Солярис» и «Ниссан Тиида», - сообщили в региональном УГИБДД.
В результате аварии пострадали водитель «Мерседес», 40-летний водитель и 8-летний пассажир «Ниссан». Сейчас с ними работают медики.
Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.
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