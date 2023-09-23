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НовостиОбщество23 сентября 2023 14:15

«Это про смирение своих аппетитов»: экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей

Экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
Экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей.

Экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Общественных финансов НГУЭУ Светлана Талдонова рассказала КП-Новосибирск, как накопить больше ста тысяч рублей. Прежде всего, к вопросу накопления надо подойти осознанно.

- Начинаем смотреть за своими доходами и расходами. Открываем приложения банка, смотрим какие статьи расходов там преобладают, и какие из них можно сократить. Например, так называемые «импульсивные покупки». По статистике, 30% бюджета уходит именно на них. Если научиться контролировать свой бюджет, то в идеале 30% от него можно отложить, - поделилась Светлана Талдонова.

Также для накопления заветной суммы потребуется план. Его можно составить по одной из существующих методик. Правда, в какой-то момент его придется переписать. Но, как утверждает экономист, это нормальная практика.

- Как правило, люди думают, что все должно получаться быстро - за год, два. Но нет. Накопления - это игра вдолгую. Необходимый временной диапазон - как минимум 5 лет. Надо убрать желание сиюминутной наживы. Если начинать с ним, то ничего не получится, - рассказала эксперт.

После этого начинаем откладывать от своего дохода хотя бы 10%.

Помимо импульсивных покупок бюджет поможет сохранить осознанная покупка продуктов. Необходимо определить ценовой сегмент, который подходит вам и при этом не съедает лишние средства. Еще один совет от Светланы Талдоновой - ходить в магазин сытыми.

Для накоплений можно открыть отдельный счет либо откладывать наличные. Также можно найти накопительный счет под определенный процент. Но важно выбирать надежный банк.

- Сначала суммы будут небольшие, и важно не впадать в отчаяние, усмирить в себе желание «хочу сейчас». Накопление - это, в какой-то мере, про смирение своих аппетитов в определенные моменты времени, - рассказала экономист.

Со временем можно научиться откладывать от дохода большую сумму. Дополнительные деньги появятся также благодаря осознанным покупкам.

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