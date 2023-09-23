«Это про смирение своих аппетитов»: экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей

Экономист Талдонова рассказала, как накопить больше 100 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Общественных финансов НГУЭУ Светлана Талдонова рассказала КП-Новосибирск, как накопить больше ста тысяч рублей. Прежде всего, к вопросу накопления надо подойти осознанно.

- Начинаем смотреть за своими доходами и расходами. Открываем приложения банка, смотрим какие статьи расходов там преобладают, и какие из них можно сократить. Например, так называемые «импульсивные покупки». По статистике, 30% бюджета уходит именно на них. Если научиться контролировать свой бюджет, то в идеале 30% от него можно отложить, - поделилась Светлана Талдонова.

Также для накопления заветной суммы потребуется план. Его можно составить по одной из существующих методик. Правда, в какой-то момент его придется переписать. Но, как утверждает экономист, это нормальная практика.

- Как правило, люди думают, что все должно получаться быстро - за год, два. Но нет. Накопления - это игра вдолгую. Необходимый временной диапазон - как минимум 5 лет. Надо убрать желание сиюминутной наживы. Если начинать с ним, то ничего не получится, - рассказала эксперт.

После этого начинаем откладывать от своего дохода хотя бы 10%.

Помимо импульсивных покупок бюджет поможет сохранить осознанная покупка продуктов. Необходимо определить ценовой сегмент, который подходит вам и при этом не съедает лишние средства. Еще один совет от Светланы Талдоновой - ходить в магазин сытыми.

Для накоплений можно открыть отдельный счет либо откладывать наличные. Также можно найти накопительный счет под определенный процент. Но важно выбирать надежный банк.

- Сначала суммы будут небольшие, и важно не впадать в отчаяние, усмирить в себе желание «хочу сейчас». Накопление - это, в какой-то мере, про смирение своих аппетитов в определенные моменты времени, - рассказала экономист.

Со временем можно научиться откладывать от дохода большую сумму. Дополнительные деньги появятся также благодаря осознанным покупкам.

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