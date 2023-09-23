Десятки новосибирцев пришли на фан-встречу к Екатерине Варнаве. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Десятки новосибирцев пришли на встречу с Екатериной Варнавой. Актриса и телеведущая выступила 23 сентября в торгово-развлекательном центре «Аура».

Фанаты собрались задолго до начала мероприятия. Они ждали звезду в течение нескольких часов.

Екатерина Варнава приехала в Новосибирск на открытие косметического магазина. Там она пообщалась с поклонниками, провела автограф-сессию и селфи-сессию.

Вход был свободным для всех желающих. Для гостей праздника также провели различные мастер-классы. Помимо этого, поклонников развлекали ведущий и диджей.

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