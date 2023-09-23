Пострадал двухлетний мальчик: в Новосибирске «Хонда» влетела в световую опору

В Новосибирске «Хонда» влетела в световую опору. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Заельцовском районе Новосибирска в ДТП пострадал двухлетний мальчик. Авария произошла вечером 23 сентября на улице ДНТ Лесной, 67.

- 29-летний мужчина, управляя «Хонда Цивик», двигался по улице Дачное шоссе в сторону ООТ «Заельцовский санаторий». Напротив дома 67 по улице ДНТ Лесной наехал на световую опору, - сообщили в региональном УГИБДД.

В результате аварии пострадал пассажир - двухлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице.

Сотрудники ДПС устанавливают все детали произошедшего.

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