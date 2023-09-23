Новосибирский агроном Шубина рассказала, когда лучше собирать капусту и тыкву.
Фото: Даниил ОПАРИН
Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала КП-Новосибирск, когда лучше собирать урожай капусты и тыквы. Уборку уже пора начинать.
- Тыкву надо поспешить собирать. Особенно ранние сорта. Если нет возможности убрать тыкву, то каждый плод надо закрыть тряпочкой. Тыква быстро повреждается при минимальных заморозках от -1 градуса, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.
Более морозоустойчива капуста. Для нее оптимальна температура до -5 градусов. Но и капусту в скором времени лучше убрать.
- Особенно беречь надо капусту, которая идет на долгое хранение. А для той, что пойдет на закваску, небольшой мороз даже на пользу. Она станет более сладкая и хрустящая, - поделилась с КП-Новосибирск агроном.
Приступать к сбору капусты надо в конце сентября. А для поздних сортов, например, для московской поздней, оптимальный срок уборки - первая декада октября.
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