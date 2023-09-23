Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 сентября 2023 11:28

Решил проскочить на «желтый»: в Новосибирске на перекрестке упала на бок фура

В Новосибирске на перекрестке упала на бок фура
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске на перекрестке упала на бок фура. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске на перекрестке упала на бок фура. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске фура упала на бок во время поворота на перекрестке. Инцидент произошел на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина.

- На желтый решил проскочить, а поворот крутой, - сообщила очевидец в группе «АСТ-54».

На фото видно, что большегруз «прилег» на забор жилого частного дома. Машина парализовала автодвижение. В обоих направлениях проезд закрыли.

В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом. Пострадавших в аварии нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber