Решил проскочить на «желтый»: в Новосибирске на перекрестке упала на бок фура

В Новосибирске на перекрестке упала на бок фура. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске фура упала на бок во время поворота на перекрестке. Инцидент произошел на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина.

- На желтый решил проскочить, а поворот крутой, - сообщила очевидец в группе «АСТ-54».

На фото видно, что большегруз «прилег» на забор жилого частного дома. Машина парализовала автодвижение. В обоих направлениях проезд закрыли.

В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом. Пострадавших в аварии нет.

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