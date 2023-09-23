В Новосибирске ищут высокого мужчину с татуировкой на плече. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Первомайском районе Новосибирска ищут 34-летнего Андрея Сергеевича Кононова. О его местонахождении неизвестно с 27 августа.

- Мужчина худощавого телосложения, рост 196 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особая примета - татуировка на правом плече, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Андрей Сергеевич или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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