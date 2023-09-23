«Не то снег, не то дождь»: в Новосибирске 23 сентября выпали странные осадки

В Новосибирске выпали странные осадки. Фото: Людмила Ожанская

Вечером 23 сентября погода решила продемонстрировать новосибирцам все свои возможности. Поэтому, кроме привычных осадков, в районе улицы Учительской выпало нечто среднее между снегом и дождем.

— Ехала по лесной дороге от улицы Учительской до улицы Объединения, когда попала под странные осадки. Не то дождь, не то снег, — рассказала КП-Новосибирск водитель такси Людмила Ожанская.

Непогоду синоптики обещают на протяжении всего дня. 23 сентября в Новосибирске ожидается дождь, ветер, местами град и температура воздуха до +9…+11 градусов.

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