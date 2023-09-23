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НовостиОбщество23 сентября 2023 9:27

Новосибирский нутрициолог рассказала, почему овсянку нельзя есть каждый день

Каша негативно влияет на усвоение некоторых веществ
Полина ШЕВЧЕНКО
Новосибирский нутрициолог рассказала, почему овсянку нельзя есть каждый день.

Новосибирский нутрициолог рассказала, почему овсянку нельзя есть каждый день.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский нутрициолог Татьяна Остапенко рассказала КП-Новосибирск, почему овсянку нельзя есть каждый день. Каша негативно влияет на усвоение некоторых веществ.

- Причина этого - высокое содержание фитиновой кислоты, большое количество которой негативно влияет на усвоение железа, цинка, магния и кальция. Частое употребление овсянки может спровоцировать дефицит важных микроэлементов в организме, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Остапенко.

По ее словам, есть овсянку можно не чаще трех раз в неделю. А перед приготовлением ее нужно замачивать на 7-8 часов. Это поможет нейтрализовать фитиновую кислоту.

Кстати, информация о том, что овсянка обеспечивает энергией на целый день, - оказалась мифом. В каше практически не содержится белка, нужного для пробуждения. Поэтому есть ее необходимо с творогом, омлетом или сыром.

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