Новосибирский нутрициолог рассказала, почему овсянку нельзя есть каждый день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский нутрициолог Татьяна Остапенко рассказала КП-Новосибирск, почему овсянку нельзя есть каждый день. Каша негативно влияет на усвоение некоторых веществ.

- Причина этого - высокое содержание фитиновой кислоты, большое количество которой негативно влияет на усвоение железа, цинка, магния и кальция. Частое употребление овсянки может спровоцировать дефицит важных микроэлементов в организме, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Остапенко.

По ее словам, есть овсянку можно не чаще трех раз в неделю. А перед приготовлением ее нужно замачивать на 7-8 часов. Это поможет нейтрализовать фитиновую кислоту.

Кстати, информация о том, что овсянка обеспечивает энергией на целый день, - оказалась мифом. В каше практически не содержится белка, нужного для пробуждения. Поэтому есть ее необходимо с творогом, омлетом или сыром.

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