В Новосибирске под окна многоэтажки выбросили тело кошки. Фото: предоставлено жильцом дома

В Калининском районе Новосибирска жители многоэтажки наткнулись на труп кошки. Тело животного лежало под окнами дома.

Как рассказала КП-Новосибирск очевидец, мусорных баков в доме №3 на улице Курчатова нет. Существует только мусоропровод, но он неудобен в использовании. Поэтому жильцы выкидывают мусор прямо возле подъезда, рядом с площадкой для крупногабаритных отходов, в надежде, что его заберет мусоровоз.

Субботнее утро для постояльцев дома началось не с самого приятного вида. Свои претензии они начали высказывать в чате.

В целом, жители недовольны отсутствием мусорных контейнеров рядом с домом. Сейчас особенно страдают постояльцы квартир на первом и втором этажах. Каждый день они вынуждены вдыхать ароматы, которые издает несанкционированная свалка.

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