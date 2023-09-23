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НовостиОбщество23 сентября 2023 7:57

В Новосибирске наступила астрономическая осень

23 сентября — день осеннего равноденствия
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске наступила астрономическая осень.

В Новосибирске наступила астрономическая осень.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске наступила астрономическая осень. 23 сентября — день осеннего равноденствия — после этой даты дни станут короче, чем ночи.

— 23 сентября в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в Южном — весна, — сообщали ранее в Московском планетарии.

Ранее kp.ru подробнее рассказывала об этом празднике, его традициях и значимости для людей.

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