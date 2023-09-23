В Новосибирске наступила астрономическая осень.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске наступила астрономическая осень. 23 сентября — день осеннего равноденствия — после этой даты дни станут короче, чем ночи.
— 23 сентября в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в Южном — весна, — сообщали ранее в Московском планетарии.
Ранее kp.ru подробнее рассказывала об этом празднике, его традициях и значимости для людей.
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