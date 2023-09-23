Житель Новосибирска нашел гигантский гриб-головач. Фото: Василий Федюшин

Житель Новосибирска нашел в лесу огромный гриб-головач. Пятикилограммовую находку сибиряк обнаружил в Коченевском районе.

- Заехал в лесополосу Коченевского района. Вывод: грибной сезон закрывать рано, - написал мужчина в группе «Грибы и грибные места Новосибирск».

Помимо головача грибник собрал белые грибы, подберезовики и грузди.

По информации «ВикиГриб», головач съедобен, но в молодом возрасте. Из гриба изготавливают лекарство для животных, больных раком и саркомой. Люди также используют головач для лечения болезней. В народной медицине гриб является компонентом препаратов от ларингита, крапивницы, оспы.

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