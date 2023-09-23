Житель Новосибирска нашел гигантский гриб-головач. Фото: Василий Федюшин
Житель Новосибирска нашел в лесу огромный гриб-головач. Пятикилограммовую находку сибиряк обнаружил в Коченевском районе.
- Заехал в лесополосу Коченевского района. Вывод: грибной сезон закрывать рано, - написал мужчина в группе «Грибы и грибные места Новосибирск».
Помимо головача грибник собрал белые грибы, подберезовики и грузди.
По информации «ВикиГриб», головач съедобен, но в молодом возрасте. Из гриба изготавливают лекарство для животных, больных раком и саркомой. Люди также используют головач для лечения болезней. В народной медицине гриб является компонентом препаратов от ларингита, крапивницы, оспы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер