В зоне СВО погиб контрактник из Новосибирской области Михаил Куликов. Фото: администрация Здвинского района

В зоне СВО погиб контрактник из Здвинского района Новосибирской области Михаил Михайлович Куликов. Об этом сообщили в администрации раона.

- Рядовой, Михаил Михайлович Куликов, погиб 14 сентября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции в период прохождения воинской службы, - говорится в сообщении.

Военный получил образование в профессиональном училище №95. По профессии - тракторист. В июне 2023 года Михаил подписал контракт и отправился на службу.

Прощание с военным пройдет 23 сентября с 11:00 до 13:30 в Цветниковском сельском Доме культуры. Похороны состоятся в 14:00.

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