Житель Новосибирска продает кофейню за 2,35 миллиона рублей.
Фото: Вадим ПОПОВ
Житель Новосибирска продает кофейню на «Студенческой» за 2,35 миллиона рублей. Вместе с помещением новосибирец отдает укомплектованный штат и базу клиентов.
В описании говорится, что кофейня стационарная, с хорошей проходимостью. Выручка составляет порядка 25-35 тысяч рублей в день.
В объявлении отмечается, что продажа срочная. А указанная цена актуальна только до конца недели.
Рассказывать КП-Новосибирск о причинах продажи бизнеса владелец отказался.
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