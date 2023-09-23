Житель Новосибирска продает кофейню за 2,35 миллиона рублей. Фото: Вадим ПОПОВ

Житель Новосибирска продает кофейню на «Студенческой» за 2,35 миллиона рублей. Вместе с помещением новосибирец отдает укомплектованный штат и базу клиентов.

В описании говорится, что кофейня стационарная, с хорошей проходимостью. Выручка составляет порядка 25-35 тысяч рублей в день.

В объявлении отмечается, что продажа срочная. А указанная цена актуальна только до конца недели.

Рассказывать КП-Новосибирск о причинах продажи бизнеса владелец отказался.

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