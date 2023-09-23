В Новосибирске жители многоэтажки обнаружили в подъезде потерявшегося дедушку

В Новосибирске жители многоэтажки нашли в подъезде потерявшегося дедушку. Фото: предоставлено жильцом дома

В Калининском районе Новосибирска жители многоэтажки обнаружили в подъезде потерявшегося пожилого мужчину. В доме 66/8 по улице Фадеева дедушка находился с утра 23 сентября.

- Имя сказал, а куда шел не помнит, - рассказала одна из постояльцев дома Елена.

Спустя время жильцам удалось установить адрес проживания дедушки. Мужчина вышел из третьего подъезда, где находится его квартира, и оказался во втором, где просидел почти до 12 часов дня.

Сейчас дедушку отвели домой. Его осматривают медики.

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