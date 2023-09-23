Врач-терапевт рассказал, какие заболевания обостряются осенью

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал, какие заболевания чаще всего обостряются осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал, какие заболевания чаще всего обостряются осенью. Медик отметил, что в это время году повышается риск инсульта у метеозависимых людей из-за смены погоды.

— Осенью обостряются в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания: повышается или резко снижается давление, повышается свертываемость крови, что угрожает инфарктом или инсультом. Отдельно упомяну инсульт, так как осенью происходит смена погоды, из-за чего у метеозависимых резко повышается или снижается давление, угрожая инсультом, — сообщил Алексей Жито изданию NEWS.ru.

Он добавил, что из-за того, что количество солнечных дней влияет на формирование депрессивных расстройств и настроение человека. Меняется осенью и поведение людей, в том числе — образ питания. А это, в свою очередь, может приводить к гастритам, язве желудка и 12-перстной кишки. Обострение, как правило, приходится на октябрь-ноябрь.

Для метеозависимых людей существует также вероятность обострения суставного синдрома. Этим пациентам нужно необходимо строго соблюдать рекомендации врачей и вести менее активный образ жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber