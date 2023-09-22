В Новосибирске автокран сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Новосибирске водитель автокрана сбил школьницу, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске водитель автокрана сбил школьницу, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером в пятницу, 22 сентября.
Девочка преходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
— В 20: 30 61-летний водитель автокрана МАЗ ехал по Проспекту Дзержинского в сторону улицы Индустриальная. Проезжая перекресток Проспекта и улицы Трикотажная, около дома № 32 на Проспекте Дзержинского сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу на зеленый свет, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшую девочку доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Пострадавшую школьницу доставили в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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