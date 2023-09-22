В Новосибирске «Тойота» сбила 6-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в пятницу, 22 сентября.

— В 17: 55 33-летний водитель «Тойоты Филдер» ехал по улице Гаранина со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Гурьевская. У дома № 15/1 на улице Гаранина он сбил 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работал наряд ДПС. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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