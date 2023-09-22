«Бор встретил нас с любовью»: сибирячка нашла в лесу необычные грибы в форме сердечек

Жительница Новосибирска наткнулась в лесу на грибы со шляпкой в форме сердечка. Фото: предоставлено Натальей.

Жительница Новосибирска Наталья Кудинова была приятно удивлена, когда отправилась в лес. Сибирячка повстречала на своём пути крайне необычные грибы с сердечками на ножке. Неожиданная находка заинтересовала женщину.

– Зашли в бор, а там нас встречают растущие сердечки! Формы не у всех этих грибов такие, а вот эти два были очень милые. Было приятно, сфотографировали и пошли искать более благородные грибы. А после, бродя по лесу, больше такие экземпляры нам не встретились, – поделилась Наталья с КП-Новосибирск. – Мы любим лес, природу, собирать грибы, не мусорим и стараемся бережно к нему относиться. Вот и он ответил нам тем же, – заключила сибирячка.

Интернет и опытные грибники подсказали женщины, что грибы-сердечки – опасные. Оказалось, что это строчок осенний. И это ядовитый гриб.

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