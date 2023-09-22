Мы услышали душераздирающие крики: в Новосибирске собака на самовыгуле покусала школьницу

В Новосибирске собака на самовыгуле покусала школьницу.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В поселке Плановом Новосибирска собака напала на 14-летнюю девочку. Происшествие случилось недалеко от школы на улице Барьерной.
Соседи предположили, что акита была на самовыгуле. Нападение собаки на ребенка стали обсуждать в чатах поселка. Одна из переписок имеется в распоряжении группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».
- Душераздирающие крики ребенка мы услышали через закрытые пластиковые окна и с включенным телевизором. Соседи еле отбили от американского акита девочку. У нее, помимо пережитого ужаса, кусками вырвана вся правая рука, - написала соседка.
В чате отметили, что собаку видели в течение последних десяти дней. Она периодически выходила гулять.
Родители девочки написали заявление в полицию.
- 20 сентября в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении несовершеннолетней, получившей телесные повреждения в результате укуса собаки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер