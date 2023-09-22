На Новосибирск надвигается непогода.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, 23 сентября в регионе погода не будет спокойной.
- По данным синоптиков, сутки 23 сентября на территории Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, похолодание, - сообщили в областном МЧС.
В ведомстве предупредили, что подобная погода может осложнять ситуацию на дорогах, приводить к обрыву проводов, падению деревьев и слабозакреплённых конструкций.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер