На Новосибирск надвигается непогода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, 23 сентября в регионе погода не будет спокойной.

- По данным синоптиков, сутки 23 сентября на территории Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, похолодание, - сообщили в областном МЧС.

В ведомстве предупредили, что подобная погода может осложнять ситуацию на дорогах, приводить к обрыву проводов, падению деревьев и слабозакреплённых конструкций.

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