Бревна посыпались на голову и ноги: в Новосибирске врачи прооперировали участника СВО с пластиной в голове

В Новосибирске врачи прооперировали участника СВО с титановой пластиной в голове. Фото: Новосибирский НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

Врачи Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна прооперировали участника СВО с пластиной в голове. Травму сибиряк получил еще на гражданке, а на передовой состояние усугубилось.

- Зимой велись боевые действия недалеко от города Сватово в Луганской области, 15 февраля мы попали под минометный обстрел. Укрылись в блиндаже, но рядом с ним лежало много бревен, подготовленных для перекрытия. Из-за обстрела эти бревна посыпались и завалили меня частично, посыпались на голову, на ноги, - рассказал военный.

До этого у мужчины была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Ему установили титановую пластину в череп. Когда на голову посыпались бревна, она сдвинулась с места. Из-за этого участились сильные головные боли.

Лечение разделили на несколько этапов. Во время первой операции медики восстанавливали кости черепа. Хирурги удалили деформированную титановую пластину и установили новую. Вторая операция проводилась на колене. Врачи удалили поврежденную часть мениска. Далее участника СВО ждет двухмесячное восстановление.

После реабилитации сибиряк планирует вернуться на спецоперацию.

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