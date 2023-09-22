Строители из Новосибирской области восстановили дом в Мариуполе

Еще один дом в Мариуполе восстановили новосибирские строители. Фото: Минстрой НСО

Еще один дом в Мариуполе восстановили новосибирские строители. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Четырехэтажный дом № 49 на проспекте Победы был сильно поврежден. В здании требовалось провести масштабные ремонтно-восстановительные работы. За дело взялись специалисты из Новосибирской области.

Они восстановили 32-квартирный жилой дом. В итоге объект сдали, комиссия подтвердила, что работы выполнены в полном объеме.

На сегодняшний день строительные работы завершены в пяти домах из 12. Итоговые акты получены на четыре дома, на пятый готовят итоговые документы.

− Строители работают в крайне стесненных условиях, однако, справляются с поставленными задачами. В работе остаются еще 7 домов, на них работы развернуты по всем фронтам, − подчеркнул министр строительства НСО Алексей Колмаков.

Он добавил, что восстановление жилых домов в Мариуполе находится на постоянном контроле правительства региона.

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