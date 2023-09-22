В Новосибирске обманутым дольщикам вернули 3 млн после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске обманутым дольщикам вернули почти 3 млн рублей после прокурорского вмешательства. Проверку соблюдения законодательства провели в прокуратуре Центрального района.

В надзорном ведомстве установили, что у судебных приставов находилось сводное производства о взыскании с застройщика неустоек. Он не исполнил вовремя обязательства по передаче квартир собственникам. Однако исполнение производства приостановили в связи с мораторием. Он действовал до октября 2022.

– Однако, с указанного времени судебным приставом исполнительное производство не возобновлялось, меры, направленные на взыскание задолженности не принимались, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по 20 исполнительным производствам погасили. Обманутым дольщикам вернули почти 3 млн рублей.

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