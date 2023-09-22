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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 0:08

Новосибирец получил условный срок за подпольное казино

Заведение работало два года, пока его не накрыла полиция
Галина СИМОНОВА
Новосибирцу вынесли приговор за организацию подпольного казино.

Новосибирцу вынесли приговор за организацию подпольного казино.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцу вынесли приговор за организацию подпольного казино. Заведение работало два года, пока его не накрыла полиция.

— Заведение работало с января до 2020 года по сентябрь 2022 года. В помещении на улице Титова было установлено 20 игровых автоматов и другое оборудование для проведения игорной деятельности, несколько девушек, не трудоустроенных официально, выполняли работу администраторов игорного клуба и проводили азартные игры, — сообщил Ленинский районный суд.

Заведение накрыла полиция, все оборудование было изъято. Организатор подпольного казино признал вину в организации и проведении азартных игр, но заявил, что сообщников у него не было.

Суд признал его виновным и приговорил к 1, 6 году условно.

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