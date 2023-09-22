Новосибирец получил условный срок за подпольное казино

Новосибирцу вынесли приговор за организацию подпольного казино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцу вынесли приговор за организацию подпольного казино. Заведение работало два года, пока его не накрыла полиция.

— Заведение работало с января до 2020 года по сентябрь 2022 года. В помещении на улице Титова было установлено 20 игровых автоматов и другое оборудование для проведения игорной деятельности, несколько девушек, не трудоустроенных официально, выполняли работу администраторов игорного клуба и проводили азартные игры, — сообщил Ленинский районный суд.

Заведение накрыла полиция, все оборудование было изъято. Организатор подпольного казино признал вину в организации и проведении азартных игр, но заявил, что сообщников у него не было.

Суд признал его виновным и приговорил к 1, 6 году условно.

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