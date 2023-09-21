Хочется, чтобы песня оберегала их: новосибирская певица Яна Кованько посвятила песню участникам СВО

Новосибирская певица Яна Кованько посвятила песню участникам СВО. Фото: стоп-кадр из видеоклипа

Новосибирская певица Яна Кованько посвятила песню участникам СВО. Композицию под названием «Сибиряки-штурмовики» девушка опубликовала в соцсетях.

С бойцами 1452 полка, шестой роты она познакомилась во время концертных выступлений в зоне спецоперации. Там военные попросили девушку написать песню о том, как они защищают страну.

- Я постаралась отобразить в мелодии мужество, напор, уверенность, а также использовать лирическую тему памяти и души (в начале и конце произведения). Музыка возникла внезапно, я ее услышала в поезде по дороге в Крым, записала мелодию на диктофон, а потом сделала аранжировку на фортепиано, - рассказала КП-Новосибирск Яна.

Несмотря на то, что девушка написала песню сама, слезы наворачиваются при каждом ее исполнении.

- В эмоциональном плане сложно исполнять такие драматические произведения, ведь нужно донести до слушателя накал чувств и смысл происходящего. Мне хочется, чтобы ребята, когда идут в бой слышали строки этой песни, чтобы она придавала им отваги и смелости и оберегала их, - поделилась с КП-Новосибирск певица.

Яна уже получила отклик от самых главных слушателей - бойцов 1452 полка, шестой роты. Военные положительно оценили песню. Понравилась композиция и другим солдатам, а также их близким.

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