В Кузбассе построят модульные отели за 98,5 миллиона рублей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Кузбассе построят модульные отели за 98,5 миллиона рублей, сообщает «Сибдепо». Глэмпинги построят в Промышленновском и Беловском округах, а также в Междуреченске.

Деньги на реализацию проекта поступят из федерального бюджета и от инвесторов в соотношении 50/50.

- Создание модульных отелей позволит увеличить поток туристов и создать новые рабочие места, развивать несырьевой сектор экономики региона. Кроме того, дополнительные места для размещения гостей повысят конкуренцию в отрасли и сделают внутренний туризм более доступным для наших людей, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В модульных быстровозводимых домиках будут все коммуникации, мебель и бытовая техника. Субсидия на их строительство поступит уже в 2023 году.

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