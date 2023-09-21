В Кузбассе построят модульные отели за 98,5 миллиона рублей.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Кузбассе построят модульные отели за 98,5 миллиона рублей, сообщает «Сибдепо». Глэмпинги построят в Промышленновском и Беловском округах, а также в Междуреченске.
Деньги на реализацию проекта поступят из федерального бюджета и от инвесторов в соотношении 50/50.
- Создание модульных отелей позволит увеличить поток туристов и создать новые рабочие места, развивать несырьевой сектор экономики региона. Кроме того, дополнительные места для размещения гостей повысят конкуренцию в отрасли и сделают внутренний туризм более доступным для наших людей, - отметил губернатор Сергей Цивилев.
В модульных быстровозводимых домиках будут все коммуникации, мебель и бытовая техника. Субсидия на их строительство поступит уже в 2023 году.
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