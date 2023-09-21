Называем его Малыш: в Новосибирске катающийся на автобусе щенок нашел себе новый дом

В Новосибирске катающийся на автобусе щенок нашел себе новый дом. Фото: Infopro54

В Новосибирске щенок, катающийся в автобусе №98, нашел себе новый дом, сообщает Infopro54. Потеряшку приютила кондуктор Марина.

Сначала щенка пытались выгнать из общественного транспорта. И Марине пришлось отстаивать кроху. Но через время пассажиры начали относиться в собаке более добродушно. Некоторые даже садили к себе на колени.

Так прошли несколько часов. На объявление никто не откликался, поэтому Марина решила забрать собаку домой.

- У меня муж всегда хотел себе щенка. Пока мы называем его просто Малыш, но подумаем над именем чуть позже. Сейчас муж его забрал, чтобы щенка в автобусе не травмировали, - рассказала женщина.

Марина отмечает, что сильно привязалась к щенку. И отдаст только настоящему владельцу, если он объявится.

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