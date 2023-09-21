Заметный прирост будет в октябре: в Новосибирске увеличивается число заболевших ОРВИ

В Новосибирске растет число заболевших ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска отмечают увеличение числа заболевших ОРВИ. По прогнозам кандидата биологических наук Сергея Седых, заметный прирост случаев инфицирования будет фиксироваться в октябре.

- Если смотреть статистику НИИ Гриппа имени Смородинцева, то рост заболеваемости в прошлые годы был в середине-конце октября. Скорее всего, в этом году будет то же самое, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Седых.

Он отметил, что поставок вакцины от коронавирусной инфекции, вероятнее всего, не будет. Поэтому стоить сделать прививку от гриппа.

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