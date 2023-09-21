В Новосибирске Гусинобродский полигон закроют через пять лет. Фото: Анатолий Локоть

В Новосибирске Гусинобродский полигон закроют через пять лет. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

- Ежедневно на Гусинобродский полигон привозят около семи тысяч кубометров мусора. Он может функционировать еще около пяти лет, после чего его необходимо закрыть на рекультивацию, - сообщил мэр.

Анатолий Локоть отметил, что за время работы Гусинобродского полигона нормализовалась ситуация с вывозом отходов во всем регионе.

Мэр вновь поднял вопрос о необходимости создания завода по переработке отходов. По его словам, предприятие разместится за городом.

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