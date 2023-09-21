Роспотребнадзор призвал новосибирцев не стесняться носить маски. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор призвал новосибирцев не стесняться надевать маски. Рекомендацию в ведомстве озвучили в связи с растущим числом инфицированных вирусными инфекциями.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора призвали новосибирцев обращаться к врачам при первых признаках заболевания. А тем, кто здоров, рекомендовали пройти вакцинацию от гриппа. Лучшее время для прививки - сентябрь и октябрь. Помимо этого, стоит избегать контактов с болеющими людьми, регулярно мыть руки и проветривать помещения.

В ведомстве отмечают, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом находится на постоянном контроле.

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