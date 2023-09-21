Сеть для поиска угнанного транспорта разработают в Новосибирской области. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области разработают сеть для поиска угнанного транспорта. Помощь в этом окажет правительство региона.

Проект стал одним из победителей конкурса среди субъектов инновационной деятельности. Всего в число «лучших» вошло около 20 проектов. Общая сумма субсидий составит 45 миллионов рублей.

Среди лидеров конкурса также технологии производства заготовок протезов стоп человека, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата и другие.

В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 миллионов рублей.

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