Сеть для поиска угнанного транспорта разработают в Новосибирской области. Фото: правительство НСО
В Новосибирской области разработают сеть для поиска угнанного транспорта. Помощь в этом окажет правительство региона.
Проект стал одним из победителей конкурса среди субъектов инновационной деятельности. Всего в число «лучших» вошло около 20 проектов. Общая сумма субсидий составит 45 миллионов рублей.
Среди лидеров конкурса также технологии производства заготовок протезов стоп человека, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата и другие.
В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 миллионов рублей.
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