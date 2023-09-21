Новосибирский «Локомотив» обыграл ВК из Нового Уренгоя

В Новосибирске волейбольный сезон начался победой местного клуба «Локомотив». Фото: vk.com/lokovolleynsk

В Новосибирске волейбольный сезон начался победой местного клуба «Локомотив». В Кубке Столетия они обыграли клуб «Факел» из Нового Уренгоя" со счётом 3:0.

Новосибирские спортсмены проделали большую работу над своими ошибками после пятисетового поединка в Москве. Кроме того, теперь у «Локомотива» — новый капитан — серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ильяс Куркаев.

21 сентября «Локомотив» сыграет также с «Динамо-ЛО».

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