Новосибирцы заметили на пляже человека без признаков жизни. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирцы сообщили о трупе на пляже «Бугринская роща». Человека без признаков жизни заметили сегодня, 21 сентября.

Информация в соцсетях появилась во второй половине дня. Сообщается также о работе на месте происшествия специальных служб.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Следком по Новосибирской области.

- В СК по Новосибирской области такого сообщения не поступало, - ответили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Тем не менее в комментариях новосибирцы стали делиться догадками о причинах гибели человека. Многие предполагают, что виной этому стал алкоголь.

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