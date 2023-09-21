Новосибирцы заметили на пляже человека без признаков жизни.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Новосибирцы сообщили о трупе на пляже «Бугринская роща». Человека без признаков жизни заметили сегодня, 21 сентября.
Информация в соцсетях появилась во второй половине дня. Сообщается также о работе на месте происшествия специальных служб.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Следком по Новосибирской области.
- В СК по Новосибирской области такого сообщения не поступало, - ответили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
Тем не менее в комментариях новосибирцы стали делиться догадками о причинах гибели человека. Многие предполагают, что виной этому стал алкоголь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер