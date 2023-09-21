Мэр Новосибирска назвал город фабрикой по производству мусора. Фото: Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил город с фабрикой, которая круглосуточно производит мусор. Такое заявление он сделал, исходя из объемов отходов.

- Ежедневно в Новосибирске вывозится 13-14 тысяч кубометров мусора, но ситуация меняется в связи с развитием и ростом города, - отметил мэр.

Анатолий Локоть рассказал, что Гусинобродский полигон, на который каждый день привозят порядка семи тысяч кубометров мусора, сможет функционировать не более пяти лет. После этого срока его необходимо закрыть на восстановление. Еще раньше - через два года - закроется левобережный полигон.

Это, по словам мэра, доказывает необходимость создания завода по переработке отходов. Он разместится за городом.

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