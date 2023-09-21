С начала 2023 более 1200 дольщиков получили квартиры в долгостроях НСО. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области свыше 1200 дольщиков дождались квартир в долгостроях. Речь о тех домах, что сдали с начала 2023. Сделать это удалось благодаря господдержке.

В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев вместе с врио министра строительства региона Алексеем Колмаковым проинспектировали несколько проблемных домов. Известно, что достраивают эти объекты при помощи разнообразных механизмов господдержки.

По словам Алексея Колмакова, Правительство Новосибирской области реализует целый арсенал мер поддержки дольщиков, попавших в сложную ситуацию. Речь о тех, кто вложился в строительство и не может дождаться жилья. Благодаря применению ряда механизмов долгострои удается вводить в эксплуатацию.

– В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабно-инвестиционные проекты, предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. Благодаря планомерной работе с 2018 по 2022 годы восстановлены права почти 10,5 тысяч граждан в 85 проблемных объектах. С начала 2023 года сданы еще 6 долгостроев, свои долгожданные квартиры получили 1 263 дольщика, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

Алексей Колмаков подчеркнул, что существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков существенно удалось за последние 2 года. Связано это с тем, что правительство НСО максимально реализует механизмы: и федеральные, и региональные, для закрытия этих вопросов.

– Сегодня в регионе осталось 39 долгостроев, 6 из которых достраивается силами регионального фонда защиты прав дольщиков, по всем остальным разработаны алгоритмы достройки, понятны сроки и способы завершения строительства, – сообщил Алексей Колмаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber