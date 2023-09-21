В Новосибирске ищут мужчину в темно-красной куртке и белой кепке. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Октябрьском районе Новосибирска ищут 55-летнего Александра Владимировича Крючкова. О его местонахождении неизвестно больше двух недель.

- Мужчина плотного телосложения, рост 172 сантиметра. Волосы темные с проседью, глаза карие. Был одет в темно-синюю кофту, темно-красную куртку, темно-бежевые штаны, коричневые туфли и белую кепку, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Александр Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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