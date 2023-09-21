В Новосибирске предприятия начали работать в три смены. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске некоторые предприятия начали работать в три смены, сообщает Банк России. Причиной этому стала нехватка кадров.

Почти 80% заводов страдают проблемой отсутствия необходимого количества сотрудников. Это связано с квалификацией потенциального работника и завышенными ожиданиями относительно отплаты труда.

На трехсменный график уже перешли предприятия Новосибирска, занимающиеся производством металлических изделий. Сейчас на данную продукцию вырос спрос.

Для удержания имеющихся работников и привлечения новых кадров на заводах начали поднимать зарплаты. Также работодатели организуют программы переподготовки и подготовки новых специалистов.

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