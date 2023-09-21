«Газ протек из шланга»: в селе Новосибирской области загорелась «кухня» для скота и сарай

В селе под Новосибирском произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО

В посёлке Красная грива Новосибирской области загорелась постройка, где заготавливали пищу для скота. Пожарные прибыли на место спустя восемь минут после вызова, за 16 минут открытое горение удалось ликвидировать.

Возгорание случилось из-за ветхого газового шланга. Фото: ГУ МЧС по НСО

- По предварительной причине, в результате разгерметизации ветхого шланга, который шел от газового баллона к горелке, произошло воспламенение газо-воздушной смеси с переходом огня на сарай. Место приготовления пищи находилось на улице на расстоянии 7 метров от постройки, - сообщили в областном МЧС. - Тем не менее, огонь успел перекинуться на надворную постройку, в которой находился газовый баллон объемом 50 литров.Его под действием высоких температур раздуло.

Пожар случился в помещении для скота. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожарные смогли спасти от перекидывания огня жилой дом. Во время ЧП никто не пострадал.

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