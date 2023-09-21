Подбросило вверх: в Новосибирске «Ниссан» сбил мужчину на пешеходном переходе

В Новосибирске «Ниссан» сбил пешехода на улице Фрунзе. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирске «Ниссан» сбил пешехода на улице Фрунзе. Мужчина шел по зебре, заканчивая переход уже на красный сигнал светофора. ДТП произошло утром 21 сентября.

На видео, опубликованном в группе «АСТ-54», видно, что мужчина начал пересекать проезжую часть на последних секундах зеленого. Когда он уже почти оказался на другой стороне, из-за поворота выскочила иномарка. Удар был достаточно сильный − пешехода подбросило вверх.

Сначала мужчина без движения лежал на асфальте, и лишь спустя минуту начал пытаться встать. Из машины вышел водитель и направился к пострадавшему.

В комментариях новосибирцы разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что виноват водитель – он обязан был пропустить пешехода, ведь тот начал переходить на зеленый. А некоторые винят во всем пострадавшего – мол, ему стоило подождать, когда загорится следующий зеленый сигнал.

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