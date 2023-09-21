Подбросило вверх: в Новосибирске «Ниссан» сбил мужчину на пешеходном переходе

В Новосибирске «Ниссан» сбил пешехода на улице Фрунзе. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»
В Новосибирске «Ниссан» сбил пешехода на улице Фрунзе. Мужчина шел по зебре, заканчивая переход уже на красный сигнал светофора. ДТП произошло утром 21 сентября.
На видео, опубликованном в группе «АСТ-54», видно, что мужчина начал пересекать проезжую часть на последних секундах зеленого. Когда он уже почти оказался на другой стороне, из-за поворота выскочила иномарка. Удар был достаточно сильный − пешехода подбросило вверх.
Сначала мужчина без движения лежал на асфальте, и лишь спустя минуту начал пытаться встать. Из машины вышел водитель и направился к пострадавшему.
В комментариях новосибирцы разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что виноват водитель – он обязан был пропустить пешехода, ведь тот начал переходить на зеленый. А некоторые винят во всем пострадавшего – мол, ему стоило подождать, когда загорится следующий зеленый сигнал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер