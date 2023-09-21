Похитителя мобильников из магазина разыскивает новосибирская полиция. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полицейские объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже. Вменяют ему похищение мобильников из магазина.

– В магазине по улице Гоголя 14 августа подозреваемый похитил с витрины торгового зала мобильный телефон стоимостью около 16 тысяч рублей. 15 августа мужчина в том же магазине похитил такой же телефон, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции опубликовали фото подозреваемого.

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