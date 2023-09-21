Под Новосибирском дачники спасли дятла, запутавшегося в сетке. Фото: новосибирский ЦРДЖ.

В селе Буготак в Новосибирской области дачники спасли белоспинного дятла. Он запутался в сетке.

– Его увидели люди, распутали, надеялись, что улетит, но он оказался измождённый, – рассказала КП-Новосибирск волонтер новосибирского ЦРДЖ Кристина Сотникова.

Птицу доставили в центр реабилитации диких животных. При осмотре травм у дятла не выявили.

– Но нужно ещё некоторое время, чтобы окончательно пришёл в себя. Потенциально на выпуск, если не случится неожиданного ухудшения состояния, – добавила Кристина.

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