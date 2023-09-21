В Новосибирске на улице Сухарной ограничат стоянку авто

На улице Сухарной изменят схему организации дорожного движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Сухарной в Новосибирске изменят схему организации дорожного движения. Там ограничат остановку и стоянку транспорта.

Ограничения вводятся на участке от дома № 80 до дома № 96. Это касается водителей, которые едут со стороны Заельцовского бора в сторону улицы Дуси Ковальчук. Также стоянку запретят вдоль дома № 110 по ходу движения со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону Заельцовского бора.

− Здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия» и 8.2.4 «Работает эвакуатор», − сообщили в мэрии города.

Ограничения начнут действовать после 6 октября.

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