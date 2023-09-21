«Замахивалась на нас метелкой»: в Новосибирске старшая по дому выгнала с площадки маму с маленьким ребенком

Старшая по дому выгнала с площадке мать с маленьким ребенком. Фото: предоставлено Яной

В Новосибирске старшая по дому на Лежена, 15 выгнала с площадки мать с маленькой дочкой. Инцидент случился 19 сентября.

— Мы с дочкой пошли гулять, там сейчас как раз обустраивают территорию будущего парка со стороны реки Каменка, мы ходили посмотреть. Ну и заодно зашли на площадку — во дворе дома со стороны речки нет никакого забора, — рассказала КП-Новосибирск молодая мама Яна. — Во дворе столкнулись с непонятной агрессией. К нам подбежала женщина с метелкой, давай на нас кричать, что мы тут не живем и гулять здесь нельзя. Что у них нет дворника, а мы пришли только мусорить. При этом, у нас не было с собой ни игрушек, ни даже конфетки какой-нибудь, чтобы фантик бросить.

Несмотря на этот инцидент, Яна с дочкой еще на некоторое время остались на площадке. Даже успели переговорить там со знакомыми, которых случайно встретили. Но потом старшая по дому вернулась.

— Потом женщина вернулась, стала говорить что-то про то, что я якобы хожу сюда каждый день, вот накануне приходила грязных штанах… Потом, что у меня ребенок якобы болеет, потому что у нее красные глаза… В общем, все собрала, что можно и нельзя. Стала меня снимать, потом выложила это в сеть, — рассказала Яна. — В общем, с площадки мы ушли, конечно, но день был испорчен. Ребенок у меня напугался всей этой ситуации, дома плакал…

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