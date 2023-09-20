Новосибирские синоптики предупредили о волне холода в конце недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики предупредили о волне холода в конце недели в Новосибирске. Температура воздуха упадет сразу на 10 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, похолодание придет в город в субботу, 23 сентября. Ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Днем воздух прогреется только до +10...+12 градусов. При этом будет идти дождь с грозой. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, в Новосибирске станет еще холоднее. Ночью температура воздуха будет около +4 градусов. Днем поднимется всего лишь до +8...+10 градусов. В течение дня ожидается небольшой дождь.

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